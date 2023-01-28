Пожарные спасли 37 человек при пожаре в общежитии Краснокаменска
Один человек пострадал, 37 спасено при пожаре в общежитии на Проспекте Строителей города Краснокаменск Забайкальского края. Об этом сообщили 28 января в пресс-службе регионального главка МЧС России.
«До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 73 человека. На момент прибытия огнеборцев с четвертого этажа шел дым», — рассказали в веомстве.
Для предотвращения отравления продуктами горения спасатели оперативно вывели 37 человек на свежий воздух, одной женщине потребовалась медицинская помощь.
Пожар ликвидирован, жильцы эвакуированы и временно размещены в помещениях средней общеобразовательной школы № 2 Краснокаменска.
По факту пожара Краснокаменская межрайонная прокуратура организовала проверку по произошедшему ночью возгоранию квартиры в пятиэтажном многоквартирном жилом доме. Будет дана оценка соблюдения требований пожарной безопасности, добавили там.
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