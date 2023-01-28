В партии Эрдогана осудили «фашистский захват Европы» через сожжение Корана

Позволительная политика европейских властей, приведшая к ненавистнической акции по сожжению Корана, становится прямой дорогой к разрушению собственной демократии, написал 27 января в Twitter пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

«Дания позволила подлому фашисту совершить преступление на почве ненависти против нашей священной книги, Корана. Мы решительно осуждаем это. Те, кто молчит о фашистском захвате Европы, разрушают свою собственную демократию», — написал он в микроблоге.

В этот же день с заявлением выступило посольство России в Дании. Дипломаты осудили акции по сожжению Корана, одна из которых состоялась перед зданием консульского отдела 27 января. Помимо Дании такие акции прошли в ряде европейских городов.

21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан также устроил публичное сожжение копии Корана. Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

Ответная акция прошла после этого у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 января на совместной пресс-конференции в Анкаре осудили сожжение Корана в Стокгольме. Дачич отметил, что сжигание книг — первый шаг к тому, чтобы кто-то сжигал людей.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман.