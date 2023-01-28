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Синоптики спрогнозировали облачность и небольшой снег в Москве 28 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Облачность, местами небольшой снег, гололедица и до -4 — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 28 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от -4 до –2 градусов, ночью столбики термометров опустятся до –7.

В Московской области днем ожидается от –6 до -1 градусов, ночью — до 10 градусов мороза.

Прогнозируется ветер переменных направлений со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.

В выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» 26 января специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 27 января, какая погода ожидается в Москве и Подмосковье в выходные и на следующей неделе. Синоптик отметил, что снег будет идти с понедельника по среду, а также во второй половине недели.

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