В Турции молния ударила в самолет при посадке
При посадке молния ударила в крыло самолета, выполняющего рейс из Стамбула в Анталью. Об этом сообщил телеканал TRT Haber в пятницу, 27 января.
В результате инцидента самолет остался цел, а пассажиры отделались испугом.
В последние дни в Анталье бушевал сильный шторм, на побережье Коньяалты высота волн достигала 5 метров. В самом городе власти ввели «оранжевый» уровень опасности.
Из-за погодных условий некоторые самолеты не могли сесть в аэропорту и кружили в воздухе.
В мае прошлого года в самолет, выполнявший рейс Газиантеп–Стамбул, ударила молния. Пилот воздушного судна совершил вынужденную посадку в аэропорту Аданы.