В Нижнем Новгороде четыре человека погибли в ДТП
В Приокском районе Нижнего Новгорода четыре человека погибли в ДТП. Об этом сообщили в областном ГУ МВД в субботу, 28 января.
Авария произошла в 23:30 мск в пятницу на проспекте Гагарина, 162. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai Solaris не справился с управлением, из-за чего выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Shacman.
«В результате ДТП водитель и три пассажира легкового автомобиля получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в Telegram-канале, что детей среди погибших нет.
Ранее, 27 января, легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с грузовиком на трассе в Тюменской области. В результате чего два человека погибли.