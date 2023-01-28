Bloomberg узнало о желании G7 повысить потолок цен на дизтопливо из РФ

Страны «Большой семерки» (G7) заявили о предпочитаемом потолке цен на дизельное топливо из РФ в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. В то время как страны Евросоюза (ЕС) ограничивают цену на уровне $100.

«В G7 дали понять, что ее устраивает, если Европейский союз установит предельную цену на экспорт российского дизельного топлива в диапазоне от $100 до $110 за баррель на фоне того, как США и союзники пытаются избежать серьезных сбоев на рынке», — заявил источник агентства в G7.

Запрет ЕС на импорт переработанных нефтепродуктов из России вступит в силу 5 февраля, и блок работает с G-7, чтобы установить предельный уровень цен для продаж в третьих странах. Европейская комиссия, ее исполнительный орган, предложила предельный уровень в $100.

Предпочтительный диапазон G-7 предполагает более высокую цену из-за опасений, что слишком низкий уровень может вызвать скачки цен или сбои в поставках в Европе.

Информатор отметил, что на рынке дизельного топлива очевидна нехватка запасных мощностей и существует ряд перебоев, связанных с техническим обслуживанием. По словам еврочиновника, российское дизельное топливо в последнее время продается по цене от $115 до $120 за баррель.

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