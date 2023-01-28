В Белом доме пообещали отреагировать на годовщину СВО

Власти США намерены отреагировать на предстоящую годовщину начала спецоперации России по защите Донбасса. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в пятницу, 27 января.

«Планирование того, как мы отреагируем на годовщину, идет полным ходом как здесь, в Белом доме, так и в других ведомствах. Но, как это обычно бывает, я не стану углубляться во внутренние дискуссии или же перечислять какие-либо варианты действий, которые мы в настоящий момент рассматриваем», — сказала она.

Жан-Пьер добавила, что в настоящий момент администрация не планирует визит президента США Джо Байдена в Европу на годовщину.

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американский лидер, «когда придет время», может посетить Украину.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.