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Макрон заявил о намерении продолжать диалог с РФ несмотря ни на что

Президент Франции Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении продолжать диалог с Россией, как бы его за это ни ругали. Он высказался во время выступления на приеме в честь Нового года по лунному календарю, трансляцию которого вел Twitter Елисейского дворца 27 января.

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«Меня могли упрекать за диалог с Россией. Но я продолжу говорить с Россией», — сказал он.

Французский лидер добавил, что обеспечение мирового порядка является общей ответственностью.

Ранее, 19 января, Макрон выразил сожаление из-за отсутствия контактов с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил, что Франция выступает за сохранение диалога с Россией, который Западу следует вести, избегая даже словесной эскалации.

9 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поддерживает контакты с французским коллегой Макроном, но сейчас в этом диалоге есть пауза. Он отметил, что на прежнем этапе контакт лидеров двух стран был весьма полезен и конструктивен, несмотря на имеющиеся разногласия.

Последний на сегодняшний день телефонный разговор президентов России и Франции состоялся 11 сентября 2022 года по инициативе Парижа. Тогда Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг Украины, в том числе вопросы обеспечения безопасности Запорожской АЭС и продовольственную сделку.

27 октября Путин заявил о потере доверия к тому, что делают партнеры, после того Макрон обнародовал его телефонный разговор с ним. По словам главы государства, после этого случая он стал исходить из того, что в кабинете французского лидера сидят посторонние люди и что «кто-то слушает».

Еще в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Париж нарушил конфиденциальность переговоров президентов России и Франции. Это, по ее словам, характеризует подходы Франции к дипломатии.

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