Реклама
Прямой эфир
Культура
Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Мир
Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева
Спорт
Овечкин вышел на четвертое место по голам в домашних матчах НХЛ
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Общество
Пожар на рынке «Синдика» локализовали на площади 2,1 тыс. кв. м
Мир
Французский депутат предостерег Запад от поставки тяжелых вооружений Киеву
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Армия
Посол Украины во Франции рассказал о планах Запада передать Киеву 321 тяжелый танк
Мир
США призвали возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО
Культура
Кинотеатр «Ударник» в Москве восстановят для показов фестивального кино
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Мир
Число погибших при теракте в Иерусалиме увеличилось до восьми

Полиция Израиля подтвердила гибель семи человек при теракте у синагоги

Израильская полиция подтвердила гибель семи человек в результате теракта в Иерусалиме
0
Фото: REUTERS/Ammar Awad
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жертвами нападения 21-летнего террориста из Восточного Иерусалима стали семь человек. Восьмым убитым стал он сам — полицейские нейтрализовали его при попытке скрыться, сообщила 27 января пресс-служба полиции Израиля.

Взрывная война: теракты в Иерусалиме могут привести к эскалации
Кто стоит за атаками на автобусных остановках и какой будет реакция Израиля

В ведомстве уточнили, что поиск возможных сообщников в районе теракта ни к чему не привел, поэтому злоумышленник, вероятно, действовал в одиночку.

Как пишет The Jerusalem Post, после того как стрелок вошел в синагогу и сделал несколько выстрелов, он стал преследовать тех, кто пытался убежать. Затем он хотел скрыться с места происшествия на машине и выстрелил в сторону израильских полицейских. Офицеры открыли ответный огонь и застрелили его.

Издание сообщает, что имя террориста — Алькам Хайри и ранее он не попадал в поле зрения служб по борьбе с терроризмом.

Один из служителей синагоги, ставший свидетелем нападения, сказал, что полиция прибыла на место происшествия только через 20 минут после первых выстрелов. Якобы полицейские не поверили звонившим и подумали, что шум исходил от выстрелов в воздух в близлежащих районах Восточного Иерусалима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху информирован о произошедшем. Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман назвал это нападение «одним из самых серьезных терактов, которые мы видели за последние годы».

Ранее этим же днем в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.

Российское посольство в Иерусалиме сообщило об отсутствии информации о пострадавших в результате теракта в синагоге гражданах РФ. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023