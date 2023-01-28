Полиция Израиля подтвердила гибель семи человек при теракте у синагоги
Жертвами нападения 21-летнего террориста из Восточного Иерусалима стали семь человек. Восьмым убитым стал он сам — полицейские нейтрализовали его при попытке скрыться, сообщила 27 января пресс-служба полиции Израиля.
В ведомстве уточнили, что поиск возможных сообщников в районе теракта ни к чему не привел, поэтому злоумышленник, вероятно, действовал в одиночку.
Как пишет The Jerusalem Post, после того как стрелок вошел в синагогу и сделал несколько выстрелов, он стал преследовать тех, кто пытался убежать. Затем он хотел скрыться с места происшествия на машине и выстрелил в сторону израильских полицейских. Офицеры открыли ответный огонь и застрелили его.
Издание сообщает, что имя террориста — Алькам Хайри и ранее он не попадал в поле зрения служб по борьбе с терроризмом.
Один из служителей синагоги, ставший свидетелем нападения, сказал, что полиция прибыла на место происшествия только через 20 минут после первых выстрелов. Якобы полицейские не поверили звонившим и подумали, что шум исходил от выстрелов в воздух в близлежащих районах Восточного Иерусалима.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху информирован о произошедшем. Начальник полиции Иерусалимского округа Дорон Тургеман назвал это нападение «одним из самых серьезных терактов, которые мы видели за последние годы».
Ранее этим же днем в районе Неве Яаков произошел теракт, в результате которого погибло восемь человек, в том числе нападавший. Еще 10 получили ранения. Нападение произошло в синагоге, после чего злоумышленник стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу.
Российское посольство в Иерусалиме сообщило об отсутствии информации о пострадавших в результате теракта в синагоге гражданах РФ. Консульский отдел посольства России в Израиле следит за ситуацией и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу.