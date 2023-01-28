Связист под шквалистым огнем боевиков обеспечил связь командования

Прапорщик Айнур Исканяров под шквалистым огнем украинских боевиков восстановил работу узлов и агрегатов станции спутниковой связи. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в субботу, 28 января.

Прапорщик Исканяров обеспечивал устойчивую связь внутри российской батальонной тактической группы. Так, боевики открыли огонь по району расположения группы с применением реактивных систем залпового огня (РСЗО) американского производства, из-за осколка которой оказалась повреждена техника связи.

Российский военный осознавал, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, и, несмотря на угрозу для жизни, оперативно заменил поврежденные элементы, после чего заново настроил станцию. В результате действий военнослужащего артиллерийским расчетам передали координаты позиций украинских РСЗО, по которым был открыт огонь.

В одном из боев старший прапорщик Илья Васильев выполнял задачу по обнаружению укрепленных позиций украинских вооруженных формирований. И, оказавшись на минимальной дистанции к линии обороны боевиков, военнослужащий открыл огонь по долговременным укрепленным позициям, где находились боевики и их бронетехника.

В результате боя российский экипаж точным огнем выбил националистов с занимаемого рубежа обороны, из-за чего боевики понесли значительные потери в живой силе, бронетехнике и противотанковых средствах. Так, действия старшего прапорщика Васильева позволили российским войскам занять выгодные рубежи и развить наступление.

Ранее, 27 января, военное ведомство рассказало о замкомбрига по тылу подполковнике Дмитрии Яковлеве, который обеспечивал бойцов боеприпасами и материально-техническим имуществом. Подразделения бригады обороняли освобожденный от националистов населенный пункт, когда те пошли в наступление, пытаясь вернуть потерянные позиции.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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