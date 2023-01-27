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Командир «Ахмата» предрек освобождение ДНР российскими войсками в течение месяца

Алаудинов рассчитывает на освобождение ДНР в течение полутора месяцев
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские военные могут освободить Донецкую Народную Республику (ДНР) в ближайшие месяц-полтора. Такое мнение высказал командир отряда спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов в пятницу, 27 января.

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Он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что военные наступают по всем направлениям в регионе, а украинские боевики несут серьезные потери.

«Противник потихоньку начинает, очень сильно теряя в человеческом ресурсе, отступать назад. Думаю, в ближайший максимум месяц-полтора мы увидим ДНР освобожденной», — сказал он.

Алаудинов пояснил, что продвижению способствует также изменившийся формат ведения боевых действий. Теперь акцент делается на поражающие боеприпасы и беспилотные объекты, такие как дроны-камикадзе.

Ранее, 24 января, военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска.

26 января в Минобороны РФ рассказали, что российская авиация ВКС за сутки перехватила и уничтожила два украинских штурмовика Су-25 над территорией ДНР. По его словам, еще один самолет Су-25 боевиков был сбит российскими средствами противовоздушной обороны в районе Угледара.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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