Минюст включил в реестр иноагентов основателя группы Little Big Илью Прусикина
Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов лидера группы Little Big Илью Прусикина. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства в пятницу, 27 января.
Уточняется, что музыкант получал поддержку от иностранных источников, осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить специальную военную операцию по защите Донбасса, распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти. Кроме того, в настоящее время он проживает за пределами России.
В список также вошли журналист Фидель Агумава, представитель Далай-ламы XIV в России Эрдни Омбадыков, татарский правозащитник Рафис Кашапов и представительница «Феминистского антивоенного сопротивления» Дарья Серенко.
В июне 2022 года участники петербургской музыкальной группы Little Big уехали из России в США. Это произошло после выхода их клипа Generation Cancellation. В описании к опубликованному на YouTube ролику музыканты призвали прекратить специальную военную операцию России по защите Донбасса.
25 ноября 2022 года на странице группы во «ВКонтакте» появилось сообщение, что оставшиеся в Санкт-Петербурге участники Little Big вокалисты Сергей Макаров и Антон Лиссов больше не будут входить в состав творческого коллектива.
1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность граждан, признанных иностранными агентами. Теперь соответствующий реестр станет единым. Также изменился порядок включения в этот список. Физлицо можно признать иноагентом вне зависимости от его гражданства, а в случае с юридическими лицами теперь не будут учитываться их организационно-правовые формы.