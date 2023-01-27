Генсек ООН призвал к введению ограничений в интернете
Генсек ООН Антониу Гутерриш 27 января призвал к введению ограничений для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете.
С таким призывом он обратился ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме: правительствам, политикам, журналистам, технологическим компаниям.
«Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи», — заявил Гутерриш, выступая на церемонии в честь Международного дня памяти жертв Холокоста.
Он также призвал к принятию кодекса поведения для обеспечения целостности публичной информации.
В декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что на фоне геополитических событий молодежь попала под шквал информационных атак и оказалась в уязвимом положении.
В марте 2022 года официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что Россия сталкивается с информационным терроризмом со стороны Запада.