В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых запечатлен момент уничтожения склада оперативно-тактической группы (ОТГ) «Лиман» в Харьковской области, где в том числе хранились боеприпасы для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Согласно имеющимся данным, на складе находились снаряды для РЗСО HIMARS и артиллерийские снаряды калибров 152 и 155 мм.

Ранее в этот день, 27 января, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы (ВС) России сорвали перевозки вооружений украинских военных в районы боевых действий. Он пояснил, что это произошло вследствие массированного ракетного удара высокоточным оружием и беспилотниками, нанесенного накануне по объектам энергетики Украины.

Представитель Минобороны РФ также рассказал, что на краснолиманском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, американскую гаубицу М777 и склад артиллерийских боеприпасов. На купянском направлении было ликвидировано более 30 военнослужащих ВСУ. Также российские военные уничтожили там гаубицу Д-20 и М777.

В этот же день источник «Известий» сообщил, что российские войска поразили стратегический объект ВСУ в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) при помощи усовершенствованных боеприпасов РСЗО «Торнадо-С».

24 января военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что российская армия активно идет в наступление сразу по нескольким направлениям в зоне СВО. Он отметил успехи ВС РФ на артемовском и авдеевском направлениях, активное продвижение в сторону Угледара, Красногоровки, Новомихайловки и Курахово, а также штурм Артемовска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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