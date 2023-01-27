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Пять человек погибли при атаке со стрельбой в Иерусалиме

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Фото: соцсети
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Пять человек погибли и еще пятеро ранены при атаке со стрельбой в Иерусалиме. Об этом 27 января сообщает газета The Times of Israel.

Нападавший ликвидирован. Полиция назвала произошедшее терактом.

По предварительным данным, нападение произошло в синагоге или рядом с ней. По данным правоохранительных органов, на место происшествия были направлены десятки офицеров.

В марте 2022 года четыре человека были убиты и один тяжело ранен в результате стрельбы в израильском городе Бней-Брак.

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