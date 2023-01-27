В посольстве РФ усомнились в договороспособности Запада после слов Джонсона

Заявление бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона по поводу имитации «нормандского формата» переговоров по Украине ставит под сомнение договороспособность западных стран. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Лондоне, которое есть в распоряжении ТАСС 27 января.

Накануне украинский канал «Рада» опубликовал интервью Джонсона, записанное во время его визита в Киев. В нем британский экс-премьер заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был политической имитацией. Кроме того, он отметил, что процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, никуда не двигался.

Как отметили в российском посольстве в Лондоне, сделав такое заявление, Джонсон «пополнил копилку саморазоблачительных публичных заявлений европейских лидеров, свидетельствующих о сознательном двурушничестве и заматывании странами Запада переговорного урегулирования вокруг Донбасса в 2014–2022 годах».

В заявлении подчеркивается, что откровения Джонсона и других западных политиков ставят под вопрос договороспособность западных стран, а также подрывают доверие к их готовности соблюдать взятые на себя обязательства.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель сделала резонансное заявление о том, что Минские соглашения были только попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

14 декабря бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Минские соглашения никогда не воспринимались на Западе всерьез, их не хотели выполнять и лишь пытались выиграть время для подготовки Украины к военному противостоянию с Россией.

После этого 19 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление экс-канцлера ФРГ, указал, что у России есть все основания не доверять словам и подписям европейских политиков. Он отметил, что налицо отсутствие взаимного доверия.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Так называемый Минск-2 — комплекс мер по выполнению Минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.