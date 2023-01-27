В Самаре на Московском шоссе ограничат движение транспорта

На участке Московского шоссе в Самаре временно ограничат движение транспорта. Об этом в пятницу, 27 января, пишет НИА «Самара» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Меры связаны с аварийными работами на водопроводе, отмечается в материале.

Так, движение будет ограничено по двум крайним правым полосам шоссе от улицы Советской Армии до улицы Гастелло. Ограничения будут действовать с 21:00 27 января до 14:00 28 января.

Водителей просят заранее выбирать альтернативные маршруты и выполнять требования дорожных знаков.