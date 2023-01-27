Лишившемуся пальцев из-за отчима мальчику установят протезы

Мальчику, которому ампутировали восемь пальцев после истязаний отчима, установят протезы, сообщила 27 января уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Об этом инциденте стало известно накануне, 26 января. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в январе в одну из городских больниц поступил ребенок с множественными ранами. Травмы оказались настолько серьезными, что ребенку пришлось ампутировать пальцы на левой и правой кистях.

По предварительным данным, увечья мальчику нанес отчим, который уже долгое время избивал ребенка на фоне личной неприязни.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязания»). Кроме того, проводится проверка в отношении матери ребенка.

Как уточнила на следующий день в своем Telegram-канале Ярославская, речь идет о мальчике 2015 года рождения. Вследствие полученных травм ему пришлось ампутировать восемь пальцев «до основания».

«Оставлены только два больших пальца! Врачи сумели спасти сухожилия, чтобы в дальнейшем на месте ампутированных пальчиков можно было сделать хорошие протезы. Договоренность о протезировании уже есть, средства мы найдем», — написала она.

По ее словам, возвращать мальчика матери не будут. Кроме того, у нее есть годовалая дочь, которую тоже изъяли и поместили в соцучреждение.

«Мать была в курсе происходящего, но молчала. Ее действиям — точнее — бездействию! — тоже будет дана правовая оценка», — подчеркнула Ярославская.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Иркутской области мужчина убил полуторагодовалого ребенка своей возлюбленной. Причиной агрессии отчима, по предварительной информации, стал громкий плач ребенка.