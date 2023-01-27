Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия не поддержит запрет на поставки алмазов из России
Общество
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Общество
В ЦАО Москвы за год демонтировали более 300 незаконных строений
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
В Чехии начался второй тур президентских выборов
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Мир
Зеленский негативно оценил планы по прибытию танков M1 Abrams к августу
Общество
Суд арестовал главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Мир
Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии
Политика
МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Экономика
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с дружественными странами

Лишившемуся пальцев из-за отчима мальчику установят протезы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мальчику, которому ампутировали восемь пальцев после истязаний отчима, установят протезы, сообщила 27 января уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Воинственный незнакомец: как уберечь ребенка от преступника
В Хабаровске 11-летний мальчик убежал от мужчины, который пытался его заманить

Об этом инциденте стало известно накануне, 26 января. Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Москве, в январе в одну из городских больниц поступил ребенок с множественными ранами. Травмы оказались настолько серьезными, что ребенку пришлось ампутировать пальцы на левой и правой кистях.

По предварительным данным, увечья мальчику нанес отчим, который уже долгое время избивал ребенка на фоне личной неприязни.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 117 УК РФ («Истязания»). Кроме того, проводится проверка в отношении матери ребенка.

Как уточнила на следующий день в своем Telegram-канале Ярославская, речь идет о мальчике 2015 года рождения. Вследствие полученных травм ему пришлось ампутировать восемь пальцев «до основания».

«Оставлены только два больших пальца! Врачи сумели спасти сухожилия, чтобы в дальнейшем на месте ампутированных пальчиков можно было сделать хорошие протезы. Договоренность о протезировании уже есть, средства мы найдем», — написала она.

По ее словам, возвращать мальчика матери не будут. Кроме того, у нее есть годовалая дочь, которую тоже изъяли и поместили в соцучреждение.

«Мать была в курсе происходящего, но молчала. Ее действиям — точнее — бездействию! — тоже будет дана правовая оценка», — подчеркнула Ярославская.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в Иркутской области мужчина убил полуторагодовалого ребенка своей возлюбленной. Причиной агрессии отчима, по предварительной информации, стал громкий плач ребенка.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023