Путин поручил правительству до 1 июля повысить МРОТ с опережением темпов роста инфляции

Правительству России поручено увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в срок до 1 июля 2023 года. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин, о чем сообщается 27 января на сайте Кремля.

«Обеспечить повышение в 2023 году минимального размера оплаты труда с опережением темпов роста инфляции и роста среднемесячной заработной платы в стране в 2023 году», — указано в документе.

Также к июлю нужно представить предложения по дальнейшему увеличению МРОТа. Ответственным за выполнение данного пункта назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поручения от главы государства даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, прошедшего 15 декабря 2022 года.

Также в списке задач президента РФ, поставленных правительству, — добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни.

11 января вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Харьковской и Запорожской областей с 1 января находится на том же уровне, что и в других регионах страны, то есть составляет 16 242 рубля.

29 декабря 2022 года министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что введенные в России меры поддержки граждан обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума. По словам министра, господдержка граждан будет оказываться и в будущем. Он напомнил, что правительство и президент РФ приняли решение в первую очередь поддержать нуждающихся россиян.

19 декабря 2022 года Путин также подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Тогда же президент подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.