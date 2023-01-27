В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране

ООН осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, заявил 27 января на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

«Мы подчеркиваем, что нападения на дипломатические миссии строго запрещены в рамках международного права. Мы приняли к сведению, что иранские власти открыли расследование», — сказал он.

Дюжаррик также выразил надежду, что нападавший будет привлечен к ответственности.

Утром 27 января мужчина зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. Один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения. Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

После этого посла Ирана в Баку вызвали в МИД Азербайджана в связи с нападением на посольство страны в Тегеране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал чудовищным нападение на посольство Азербайджана. МИД России выразил соболезнования в связи со случившимся и выразило надежду, что все виновные в этом нападении понесут наказание.

Начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко сообщил «Известиям», что противники Ирана могут пытаться создать напряженность в ирано-азербайджанских отношениях. Тем не менее есть надежда, что нападение на посольство не приведет к негативным последствиям в диалоге двух стран.