Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия не поддержит запрет на поставки алмазов из России
Общество
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Общество
В ЦАО Москвы за год демонтировали более 300 незаконных строений
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
В Чехии начался второй тур президентских выборов
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Мир
Зеленский негативно оценил планы по прибытию танков M1 Abrams к августу
Общество
Суд арестовал главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Мир
Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии
Политика
МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Экономика
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с дружественными странами

В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране

0
Фото: REUTERS/WANA/Majid Asgaripour
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН осуждает нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, заявил 27 января на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

Без давления извне: Иран захотел наладить отношения Армении и Азербайджана
В Тегеране опасаются вовлеченности США и ЕС в процесс мирного урегулирования

«Мы подчеркиваем, что нападения на дипломатические миссии строго запрещены в рамках международного права. Мы приняли к сведению, что иранские власти открыли расследование», — сказал он.

Дюжаррик также выразил надежду, что нападавший будет привлечен к ответственности.

Утром 27 января мужчина зашел в здание диппредставительства Азербайджана и открыл огонь из огнестрельного оружия. Один человек погиб — это был начальник охраны посольства, еще два сотрудника получили ранения. Нападавший был задержан на месте. Свои действия он объяснил личными мотивами и семейными проблемами.

После этого посла Ирана в Баку вызвали в МИД Азербайджана в связи с нападением на посольство страны в Тегеране.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал чудовищным нападение на посольство Азербайджана. МИД России выразил соболезнования в связи со случившимся и выразило надежду, что все виновные в этом нападении понесут наказание.

Начальник управления международного сотрудничества Государственного университета управления Игорь Поляченко сообщил «Известиям», что противники Ирана могут пытаться создать напряженность в ирано-азербайджанских отношениях. Тем не менее есть надежда, что нападение на посольство не приведет к негативным последствиям в диалоге двух стран.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023