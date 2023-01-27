Пассажирский автобус сбил человека на пешеходном переходе в Москве

Пассажирский автобус сбил человека на пешеходном переходе у станции метро «Киевская» в Москве. Как сообщили 27 января в прокуратуре столицы, пострадавшего мужчину госпитализировали.

ДТП произошло на улице Большая Дорогомиловская. 56-летний водитель заказного автобуса сбил мужчину, который переходил дорогу в установленном для этого месте.

Подробности и обстоятельства инцидента установят следователи. Прокуратура взяла расследование на контроль.

Ранее 27 января сообщалось, что в центре Петрозаводска водитель легкового автомобиля сбил девушку на пешеходном переходе. Авария произошла на улице Анохина. По предварительным данным установлено, что 57-летний водитель Renault Logan допустил наезд на 18-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.