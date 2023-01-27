Один человек пострадал в ДТП в Тверской области

Один человек получил травмы в результате автомобильной аварии в Осташковском районе в Тверской области. Об этом в пятницу, 27 января, пишут «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел ранее в этот день на 22-м км дороги Осташков – Волговерховье. 70-летний мужчина за рулем Jeep Cherokee не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате водитель получил травмы. Как отмечается в материале, в момент ДТП он был в машине один. Причины случившегося выясняются.

Накануне в Ленинградской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Он сворачивал с трассы А-180 «Нарва» и не пропустил легковушку, ехавшую без фар. Водитель машины погибла на месте.