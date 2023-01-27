Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 27 января пообщался с бойцами, освобождавшими Лисичанск Луганской Народной Республики.

Зименкин, в частности, показал место, на котором стояла украинская установка «Стрела-10», уничтоженная российскими бойцами. Он также продемонстрировал храм святителя Митрофана Воронежского, в котором 26 июня был пожар.

«Местные говорят, что ночью сюда зашли два бойца ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) с большими рюкзаками, после чего и произошел пожар. И неслучайно, как все думают. Потому что в этот день был праздник Всех Русских Святых», — сказал Зименкин.

Командир одного из батальонов ВС РФ с позывным Флинт, уроженец Лисичанска, признался, что с особым чувством стоит на защите родного города и не понимает тех местных, кто отсиживается дома.

«В 41-м деды наши встали и пошли. Мой прадед, восемь детей, встал и пошел. Ранение под Варшавой. <...> Почему он должен сидеть в окопе, а этот нет? В чем разница, чем они отличаются?» — сказал он.

Боец с позывным Малыш рассказал, что у них все равны — от рядового до генерала.

«Если мы будем собачиться друг с другом, победы не будет. А если мы вот так в кулачке будем вместе, то победа будет и будет за нами», — отметил военнослужащий.

Корреспондент указал, что многие из солдат до начала спецоперации не держали в руках оружия, но всему научились в боевой обстановке.

«Подвиг — это то, что мы уже здесь. Мы пришли и уже здесь 10 месяцев — подвиг. Как для меня и пацанов тоже», — заявил военнослужащий ВС России Сергей.

На прошлой неделе «Известия» показали строительство укреплений у прифронтового Лисичанска.

Лисичанск освободили в июле 2022 года. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал эту операцию молниеносной. Он указал, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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