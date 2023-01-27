Реклама
Прямой эфир
Культура
Фильм «Чемпион мира» получил главную награду премии «Золотой орел»
Мир
Постпред России указал на игнорирование Киевом темы защитной зоны вокруг ЗАЭС
Общество
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Общество
В ЦАО Москвы за год демонтировали более 300 незаконных строений
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
Бразилия отказала ФРГ в поставке снарядов к танкам Leopard для Киева
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Мир
США призвали возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО
Политика
МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Мир
Число погибших при теракте в Иерусалиме увеличилось до восьми
Экономика
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с дружественными странами
Сюжет:

Корреспондент «Известий» пообщался с освобождавшими Лисичанск бойцами

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин 27 января пообщался с бойцами, освобождавшими Лисичанск Луганской Народной Республики.

Зименкин, в частности, показал место, на котором стояла украинская установка «Стрела-10», уничтоженная российскими бойцами. Он также продемонстрировал храм святителя Митрофана Воронежского, в котором 26 июня был пожар.

Область подавления: ВФУ не хватает ресурсов для удержания ключевых позиций
Российская армия ломает украинскую линию обороны на донецком и запорожском направлениях, считают эксперты

«Местные говорят, что ночью сюда зашли два бойца ВСУ (Вооруженных сил Украины. — Ред.) с большими рюкзаками, после чего и произошел пожар. И неслучайно, как все думают. Потому что в этот день был праздник Всех Русских Святых», — сказал Зименкин.

Командир одного из батальонов ВС РФ с позывным Флинт, уроженец Лисичанска, признался, что с особым чувством стоит на защите родного города и не понимает тех местных, кто отсиживается дома.

«В 41-м деды наши встали и пошли. Мой прадед, восемь детей, встал и пошел. Ранение под Варшавой. <...> Почему он должен сидеть в окопе, а этот нет? В чем разница, чем они отличаются?» — сказал он.

Боец с позывным Малыш рассказал, что у них все равны — от рядового до генерала.

«Если мы будем собачиться друг с другом, победы не будет. А если мы вот так в кулачке будем вместе, то победа будет и будет за нами», — отметил военнослужащий.

Корреспондент указал, что многие из солдат до начала спецоперации не держали в руках оружия, но всему научились в боевой обстановке.

«Подвиг — это то, что мы уже здесь. Мы пришли и уже здесь 10 месяцев — подвиг. Как для меня и пацанов тоже», — заявил военнослужащий ВС России Сергей.

На прошлой неделе «Известия» показали строительство укреплений у прифронтового Лисичанска.

Лисичанск освободили в июле 2022 года. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник назвал эту операцию молниеносной. Он указал, что противник бежал, бросив свою технику и оборонительные рубежи.

Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал о проведении российскими военными разминирования территории освобожденного Лисичанска и оказании медицинской помощи мирным жителям.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023