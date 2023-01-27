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В США не увидели указывающие на завершение украинского конфликта признаки

Кирби: в США не увидели указывающие на завершение украинского конфликта признаки
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Фото: REUTERS/Stringer
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 27 января заявил об отсутствии признаков, указывающих на завершение конфликта на Украине.

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Говоря о сложившейся ситуации во время брифинга с журналистами, он указал на то, что «нет признаков завершения этого».

Ранее в этот день Кирби сделал ряд других заявлений. В частности, он сообщил, что пока в планы президента США Джо Байдена не входит визит на Украину.

Он также заявил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев. На вопрос о поставке истребителей Кирби не дал конкретного ответа, но заявил, что Вашингтон находится в контакте с Киевом относительно будущих пакетов военной помощи.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прибытие американских танков M1 Abrams на Украину только к августу — это слишком поздно. Кроме того, он вновь упомянул о том, что Киеву боевые машины нужны в больших количествах, так как «пять, десять танков не решают вопроса на поле боя».

25 января президент Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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