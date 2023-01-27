США призвали возобновить переговоры с Финляндией и Швецией о вступлении в НАТО

США хотят, чтобы трехсторонние переговоры Турции, Финляндии и Швеции по вопросу расширения НАТО продолжились. Об этом 27 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы, безусловно, по-прежнему решительно поддерживаем их вступление в альянс. И мы хотим, чтобы переговоры относительно этого продолжались. Мы ясно дали понять, что хотим продолжения обсуждения этого, чтобы вступление произошло как можно скорее», — сказал он на брифинге.

Кирби заверил, что США не вмешиваются в переговоры, но хотят, чтобы имеющиеся проблемы были решены в ближайшее время, чтобы Финляндия и Швеция смогли поскорее вступить в НАТО.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в ближайшие планы республики не входит проведение встреч со Швецией и Финляндией по вопросу их членства в альянсе. Так он отреагировал на то, что 21 января датский политик и адвокат Расмус Палудан, который также возглавляет антиисламскую партию «Жесткий курс», сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме.

24 января стало известно, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Очередная встреча должна была состояться в Брюсселе в феврале.

В тот же день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал надежду на скорое восстановление диалога с Турцией по вступлению в НАТО на фоне ухудшения отношений между странами. Он заявил, что нет никакого противоречия между отстаиванием права на свободу слова в Швеции и продвижением процесса вступления в НАТО.

До этого, 23 января, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.

Для включения Финляндии и Швеции в НАТО их кандидатуру должны одобрить все страны — члены альянса. В настоящий момент заявки одобрили 28 стран из 30, кроме Венгрии и Турции. В то же время Будапешт заявлял о готовности завершить процесс вступления двух новых стран в НАТО.