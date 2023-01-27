В правительстве Москвы рассказали о разработке новой системы охраны объектов

В Москве разработали кабельную систему контроля периметра, которую можно использовать для охраны предприятий, режимных объектов, морских портов, аэропортов, трубопроводов. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, система контроля состоит из оптического сенсорного кабеля специальной конструкции, уложенного в грунт, а также программно-аппаратного комплекса. Он включает в себя оптический модуль и промышленный компьютер с программным обеспечением, которое на основе нейронной сети анализирует и интерпретирует поступающий сигнал.

Новое решение, подчеркнул Овчинский, поможет следить за безопасностью периметра в режиме реального времени. Так, система контроля способна обнаружить различные угрозы, например, попытки проникновения на объект или повреждения ограждения. Программно-аппаратный комплекс может распознавать шаги человека, фиксировать движение автомобилей или тяжелой техники. Информация об этом поступает на автоматизированное рабочее место оператора, пульт охраны или передается в комплексную систему безопасности.

«Сегодня треть работающих в городе промышленных компаний относится к высокотехнологичным, и с каждым годом их доля только растет. Столичные предприятия продолжают увеличивать количество собственных разработок и инновационных позиций в ассортименте, необходимых для работы ряда отраслей», — отметил Овчинский, добавив, что кабельную систему контроля периметра разработала группа компаний «Москабельмет».