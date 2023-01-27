Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия не поддержит запрет на поставки алмазов из России
Общество
Минюст РФ признал иноагентом лидера группы Little Big Илью Прусикина
Общество
В ЦАО Москвы за год демонтировали более 300 незаконных строений
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
В Чехии начался второй тур президентских выборов
Мир
В ООН осудили атаку на посольство Азербайджана в Иране
Мир
Зеленский негативно оценил планы по прибытию танков M1 Abrams к августу
Общество
Суд арестовал главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Мир
Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии
Политика
МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Мир
На Украине заявили о повреждении пяти высоковольтных подстанций за неделю
Экономика
Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с дружественными странами

В правительстве Москвы рассказали о разработке новой системы охраны объектов

0
Фото: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве разработали кабельную систему контроля периметра, которую можно использовать для охраны предприятий, режимных объектов, морских портов, аэропортов, трубопроводов. Об этом рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, система контроля состоит из оптического сенсорного кабеля специальной конструкции, уложенного в грунт, а также программно-аппаратного комплекса. Он включает в себя оптический модуль и промышленный компьютер с программным обеспечением, которое на основе нейронной сети анализирует и интерпретирует поступающий сигнал.

Новое решение, подчеркнул Овчинский, поможет следить за безопасностью периметра в режиме реального времени. Так, система контроля способна обнаружить различные угрозы, например, попытки проникновения на объект или повреждения ограждения. Программно-аппаратный комплекс может распознавать шаги человека, фиксировать движение автомобилей или тяжелой техники. Информация об этом поступает на автоматизированное рабочее место оператора, пульт охраны или передается в комплексную систему безопасности.

«Сегодня треть работающих в городе промышленных компаний относится к высокотехнологичным, и с каждым годом их доля только растет. Столичные предприятия продолжают увеличивать количество собственных разработок и инновационных позиций в ассортименте, необходимых для работы ряда отраслей», — отметил Овчинский, добавив, что кабельную систему контроля периметра разработала группа компаний «Москабельмет».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023