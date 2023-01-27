Путин поручил нарастить торговлю в нацвалютах с дружественными странами

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить в 2023 году увеличение объема торговли в национальных валютах со странами Содружества Независимых Государств (СНГ) и другими дружественными государствами. Об этом 26 января сообщается на сайте Кремля.

Как следует из сообщения, соответствующее поручение было дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое состоялось 15 декабря прошлого года.

Так, президент поручил уделить особое внимание обеспечению в 2023 году опережающих темпов роста внешней торговли с государствами — участниками СНГ и другими дружественными государствами, в том числе со странами Азии, Африки и Латинской Америки, «с учетом осуществления расчетов и платежей в национальных валютах РФ и дружественных государств».

Реализовать данное поручение предстоит правительству РФ совместно с Центробанком и руководителями регионов.

В декабре прошлого года специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский напомнил, что Россия несколько лет снижает зависимость экономики от евро и доллара и плавный разворот в Азию резко ускорился в этом году.

По его словам, чем больше стран будет отказываться от использования доллара в расчетах, тем меньше будет зависимость от США и меньше рисков влияния Запада на политические и экономические решения.

До этого, 17 ноября, заместитель министра иностранных дел МИД РФ Александр Панкин сообщил, что на полях саммита «большой двадцатки» Россия обсуждала с рядом стран расширение расчетов в национальных валютах.

14 октября Путин сообщил, что странами СНГ предпринимаются энергичные усилия для перехода на расчеты в национальных валютах. Днем ранее глава государства отметил необходимость пересмотра мировой финансовой системы. Переход на национальные валюты позволит укрепить экономический суверенитет государств, считает он.