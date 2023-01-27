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Правительство Украины ограничило чиновникам выезд за границу

Правительство Украины запретило чиновникам выезжать за границу без уважительных причин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Правительство Украины одобрило постановление, запрещающее выезд чиновников за границу без уважительных причин. Об этом 27 января сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

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«Народные депутаты, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу на основании служебной командировки. Выехать за границу для переговоров, для лечения, по уходу за несовершеннолетними детьми — можно. Кататься на отдых — нет», — заявил он в своем Telegram.

Шмыгаль напомнил, что на этот счет было принято соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны, а также свой указ издал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее этот день СМИ узнали, что председатель фракции «Батькивщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко провела новогодние праздники в Дубае. Политик проводила время на вилле пятизвездочного отеля Kempinski на насыпном острове Палм-Джумейра.

До этого, 26 января, депутата Николая Тищенко исключили из партии «Слуга народа» после его поездки в Таиланд. Сообщалось, что он должен был провести встречу с представителями диаспоры, однако председатель Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что не подписывал распоряжение о командировке Тищенко.

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