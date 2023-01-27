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Министр обороны ФРГ исключил поставку истребителей на Украину

Министр обороны ФРГ Писториус исключил поставку истребителей на Украину
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Фото: Global Look Press/Hauke-Christian Dittrich
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Германия не будет отправлять истребители на Украину. Об этом 27 января заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

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«Я думаю, что об этом не может быть и речи. Истребители представляют собой гораздо более сложные системы, чем боевые танки, они имеют совершенно иной радиус действия и огневую мощь. В противном случае мы бы пошли на такой шаг, от которого я сейчас очень предостерегал бы», — заявил он в интервью Süddeutsche Zeitung.

Писториус также назвал ошибкой отмену воинской службы по призыву и заявил, что оборонному бюджету Германии необходимо не менее €100 млрд в год.

В последнее время ряд западных стран активно обсуждает возможность поставки современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, за идею включить в новые пакеты военной помощи современные истребители выступают страны Балтии и Украина.

Между тем днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага, заявил, что Берлин не будет отправлять Киеву самолеты. Он добавил, что над Украиной также не будет введена бесполетная зона. Позицию Шольца по поводу отказа в поставках истребителей Украине поддержал и Писториус.

Опрос общественного мнения, проведенный немецким журналом Spiegel 25 и 26 января, показал, что большинство жителей Германии также выступают против этого шага. Так, более 60% опрошенных считают, что Берлин не должен отправлять Киеву истребители. При этом за отправку танков Leopard высказались 54% респондентов.

Как написала 26 января газета Politico, обсуждение поставок истребителей Киеву, вероятно, вызовет еще больше споров, чем вопрос с поставками танков. Кроме того, издание предупреждает, что поставка Украине истребителей может превратиться в «логистический кошмар», так как для самолетов нужны длинные и качественные взлетно-посадочные полосы, которыми Киев не обладает.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину. Так, отмечалось, что танки не помогут ВСУ провести наступление, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

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