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В ЦАО Москвы за год демонтировали более 300 незаконных строений

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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За 2022 год в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы демонтировали более 300 незаконных строений. Об этом 27 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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«В 2022 году на территории ЦАО выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано больше 300 незаконных строений. В результате освободилось свыше 13,6 тыс. кв. м общественного пространства», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на освобожденных территориях могут появиться зеленые зоны, детские, спортивные площадки и другие социально важные объекты.

Мэр Москвы также рассказал, что в 2022 году в ЦАО было отреставрировано 144 объекта, 14 из которых относятся к объектам культурного наследия.

В декабре прошлого года в мэрии столицы сообщили, что в 2022 году в городе отреставрировали свыше 200 объектов культурного наследия. Среди них — храмы, крупные градостроительные объекты, городские усадьбы, парковые комплексы, огромные промышленные комплексы и небольшие здания.

Как отмечал Собянин, помощь в этой работе оказывают и частные инвесторы, и федеральные структуры, но основной вклад своим ежедневным трудом внесли архитекторы, художники, реставраторы.

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