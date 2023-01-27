В ЦАО Москвы за год демонтировали более 300 незаконных строений

За 2022 год в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы демонтировали более 300 незаконных строений. Об этом 27 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В 2022 году на территории ЦАО выявлено 654 объекта самовольного строительства, демонтировано больше 300 незаконных строений. В результате освободилось свыше 13,6 тыс. кв. м общественного пространства», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на освобожденных территориях могут появиться зеленые зоны, детские, спортивные площадки и другие социально важные объекты.

Мэр Москвы также рассказал, что в 2022 году в ЦАО было отреставрировано 144 объекта, 14 из которых относятся к объектам культурного наследия.

В декабре прошлого года в мэрии столицы сообщили, что в 2022 году в городе отреставрировали свыше 200 объектов культурного наследия. Среди них — храмы, крупные градостроительные объекты, городские усадьбы, парковые комплексы, огромные промышленные комплексы и небольшие здания.

Как отмечал Собянин, помощь в этой работе оказывают и частные инвесторы, и федеральные структуры, но основной вклад своим ежедневным трудом внесли архитекторы, художники, реставраторы.