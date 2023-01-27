В Италии появилась петиция против трансляции видеообращения украинского лидера Владимира Зеленского на музыкальном фестивале «Сан-Ремо». По данным на вечер 27 января, ее поддержали почти 39 тыс. человек.

Организаторы конкурса песни планируют показать обращение Зеленского в заключительный день фестиваля 11 февраля.

Среди подписавшихся известные журналисты, политики и преподаватели университетов, в том числе бывший генеральный директор телеканала Rai 2 Карло Фреччеро, а также экс-депутат Алессандро Ди Баттиста.

Авторы инициативы выступают против милитаризации «Сан-Ремо», утверждая, что музыка не должна граничить с пропагандой.

«Драма в его (Зеленского. — Ред.) стране — не что иное, как эпилог гораздо более продолжительного конфликта, такого как конфликт в Донбассе, который помогли разжечь крупные государства НАТО», — говорится в обращении.

Киев неоднократно пытался использовать крупнейшие мировые события, вне зависимости от их тематики, для привлечения внимания мировой общественности к ситуации на Украине.

В декабре прошлого года просьба Зеленского выступить с посланием к общественности перед началом финального матча ЧМ-2022 в Катаре была отклонена ФИФА . Офис украинского президента предлагал обратиться к болельщикам по видеосвязи через экраны, установленные на стадионе в Катаре.

Как сообщал тогда CNN со ссылкой на источник, в Киеве были удивлены отказом ФИФА, также отмечалось, что переговоры между Украиной и руководством федерации продолжаются.

В середине ноября президент Украины выступил с видеообращением на саммите G20. Он потребовал, в частности, вывести российские войска с территории страны и «выплатить компенсацию за нанесенный ущерб».

В октябре он в ходе обращения к членам экстренно созванной G7 заявил о необходимости изолировать РФ.

За месяц до этого Генассамблея ООН предоставила Зеленскому право выступить на заседании сессии в формате записанного заранее видеообращения.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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