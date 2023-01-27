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Конора Макгрегора сбила машина во время поездки на велосипеде

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Бывшего двукратного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора сбила машина, когда он катался на велосипеде. Об этом он рассказал 27 января в своих соцсетях.

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«Только что сзади ударила машина. Солнечная ловушка, водитель меня не видел. Полная скорость прямо на меня. Слава богу, это было не мое время. Спасибо борьбе и дзюдо также. Знание, как падать, спасло мне жизнь», — написал он в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Спортсмен выложил видео с места аварии и провел небольшую трансляцию для болельщиков, чтобы показать, что с ним всё в порядке.

Ранее, 31 августа, Макгрегор оскорбил в Twitter российского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик. Позднее он удалил все свои сообщения о нем.

3 августа сообщалось, что Макгрегор снимется в ремейке американского боевика «Дом у дороги». Первая картина вышла в прокат в 1989 году. Производство нового фильма должно было начаться в августе в Доминиканской Республике.

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