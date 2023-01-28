Названы самые дорогие особняки Москвы на продажу

Эксперты назвали топ-5 самых дорогих особняков столицы, выставленных на продажу, в их числе есть и жилые дома. С исследованием «Авито Недвижимости» ознакомились «Известия».

На первом месте стоит особняк на Сухаревской, который продается за 5,9 млрд рублей. Историческое здание, оборудованное всеми благами современности, — лифты, видеонаблюдение, подземная парковка. Особняк переоборудован в офисное помещение, но всё еще сохраняет флер минувших лет.

На втором месте — здание в районе Арбата за 5,2 млрд рублей. Это трехэтажный особняк, проектировал который французский архитектор Доминик Эртенберже. Фасад выполнен в стиле неоклассицизм. Внутри требуется ремонт, предполагается, что первый этаж должен быть отведен под просторный холл, второй — под гостевую зону, а третий — под хозяйскую часть.

Третью строку рейтинга занял особняк на Остоженке, который доступен для покупки за 4,1 млрд рублей. Здесь квадратный метр продается при этом дороже всего из всей подборки, уточнили аналитики. Особняк построен в 1896 году, внутри резное дерево, лепнина, паркет с узорами «Золотая миля» на мотив прошедших лет.

И на пятом месте — особняк на проспекте Мира за 1,85 млрд рублей. Это здание сохранило свой исторический облик, но не без современных элементов. Некоторые комнаты по-прежнему отделаны роскошным красным бархатом, темным деревом и мрамором. Также в этом доме есть массажный кабинет и собственный бассейн, сообщили эксперты.

Ранее в январе аналитики компании «Инком-Недвижимость» рассказали, что выбор самого дешевого арендного жилья в Москве, комнат и квартир со ставками найма не более 25 тыс. рублей в месяц невелик — всего 4,3% в общем объеме предложения.