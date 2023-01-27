Режиссер Московского молодежного театра подрался с работником сцены

В здании Московского молодежного театра под руководством Вячеслава Спесивцева произошла драка между режиссером Василием Спесивцевым, который является сыном художественного руководителя, и работником сцены. Как сообщил 27 января источник в полиции, звонок об инциденте поступил в правоохранительные органы накануне.

Сотрудники правопорядка выяснили, что между мужчинами произошел конфликт, однако на какой почве, те не уточнили. После резких слов друг другу словесная перепалка переросла в драку. Ее свидетелями стали работники театра. Попытавшись успокоить мужчин, они поняли, что этого не получится, и решили вызвать полицию.

«На месте были обнаружены два молодых человека, на лицах и головах которых имелись телесные повреждения и ссадины. По данному факту проводится проверка», — сказал источник в полиции агентству REGNUM.

Как прокомментировал брат Василия Спесивцева Семен, 32-летний осветитель, ставший участником драки, устроился в театр совсем недавно и пока проходил испытательный срок. Он также отметил, что его 37-летний брат, который работает в театре отца с шести лет и имеет в послужном списке более 100 ролей, не может ни на кого напасть по определению.

Участники драки побывали в травмпункте, где медики зафиксировали телесные повреждения.