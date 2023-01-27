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Новые очистные сооружения построят в поселке Шемордан в Татарстане

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В поселке Шемордан Сабинского района Татарстана до конца года планируют возвести новые очистные сооружения. Об этом сообщает InKazan.ru со ссылкой на тендер по поиску подрядчика.

Максимальная стоимость контракта составит более 243,25 млн рублей. Помимо строительства очистных сооружений подрядчик должен будет заменить канализационные колодцы на герметичные.

Официальное исполнение контракта будет рассчитано до 31 декабря 2023 года, но фактически работы необходимо завершить до 1 декабря.

Исполнителя планируется определить 16 февраля. Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан.

Ранее сообщалось, что строительство новых канализационных очистных сооружений начнется в феврале в Сергиевом Посаде (Московская область). Их мощность будет составлять 40 тыс. куб. м в сутки.

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