Реклама
Прямой эфир
Мир
Почти 40 тыс. итальянцев выступили против обращения Зеленского на «Сан-Ремо»
Мир
В Чехии начался второй тур президентских выборов
Мир
Зеленский негативно оценил планы по прибытию танков M1 Abrams к августу
Общество
Суд арестовал главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Мир
Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии
Политика
МИД РФ предписал послу Латвии покинуть Россию в течение двух недель
Экономика
Bloomberg сообщило о нежелании США менять потолок цен на российскую нефть
Мир
В США предрекли Украине сложности с использованием западного вооружения
Мир
Сестра Ким Чен Ына осудила США за накачивание Украины оружием
Политика
Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста зарплат и снижения бедности
Общество
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ
Мир
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией

Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии

0
Фото: Telegram
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посольство России в Дании осудило акции по сожжению Корана, одна из которых состоялась перед зданием консульского отдела 27 января. Заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Уже не пхай-пхай: из-за чего исламский мир рассорился с Индией
И как в стране действительно относятся к мусульманам

«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией», — говорится в публикации.

Отмечается, что такие действия способствуют разжиганию межрелигиозной розни и конфликта. В посольстве призвали исключить допущение подобных выходок и привлечь к ответственности организаторов.

Подобные акции проходят не только в Дании. Так, 21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан также устроил публичное сожжение копии Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

Ответная акция прошла после этого у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 января на совместной пресс-конференции в Анкаре осудили сожжение Корана в Стокгольме. Дачич отметил, что сжигание книг — первый шаг к тому, чтобы кто-то сжигал людей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023