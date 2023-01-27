Посольство РФ в Дании осудило сожжение Корана возле здания дипмиссии

Посольство России в Дании осудило акции по сожжению Корана, одна из которых состоялась перед зданием консульского отдела 27 января. Заявление было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Публичное глумление над чувствами верующих, организованное при попустительстве датских властей, является не проявлением свободы слова и демократии, а грубой и невежественной провокацией», — говорится в публикации.

Отмечается, что такие действия способствуют разжиганию межрелигиозной розни и конфликта. В посольстве призвали исключить допущение подобных выходок и привлечь к ответственности организаторов.

Подобные акции проходят не только в Дании. Так, 21 января перед посольством Турции в Стокгольме лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан также устроил публичное сожжение копии Корана.

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, комментируя эту ситуацию, указал, что в их государстве установлена свобода выражения мнений, однако это не значит, что власти страны поддерживают убеждения участников акции.

Ответная акция прошла после этого у генерального консульства Швеции в Стамбуле, в ходе которой активисты демонстративно сожгли шведский флаг. После этого участники митинга начали читать Коран и молиться.

Муфтии России 24 января назвали сожжение Корана в Швеции оскорблением всех мусульман.

Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 26 января на совместной пресс-конференции в Анкаре осудили сожжение Корана в Стокгольме. Дачич отметил, что сжигание книг — первый шаг к тому, чтобы кто-то сжигал людей.