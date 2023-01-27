Сестра Ким Чен Ына осудила США за накачивание Украины оружием

США, которые накачивают Украину вооружениями, стимулируют эскалацию конфликта. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«США, накачивая Украину большим количеством вооружений, «отличились» в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий», — сказала Ким Ё Чжон.

Она подчеркнула, что США создают угрозу стратегической безопасности России.

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — добавила сестра Ким Чен Ына.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 18 января завил, что США делают всё для того, чтобы придать более ожесточенный характер конфликту на Украине.

В начале января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел необходимой дальнейшую милитаризацию Украины, так как, по его мнению, «оружие — путь к миру».

В конце декабря 2022 года в попытках ожесточить характер украинского конфликта также обвинил Вашингтон министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИДа заявил, что в Пентагоне открыто планируют заказы для оборонной промышленности США на годы вперед, а также повышают планку военных расходов на нужды Киева, требуя того же от других участников альянса.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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