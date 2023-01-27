Реклама
Прямой эфир
Мир
Сестра Ким Чен Ына осудила США за накачивание Украины оружием
Политика
Путин поставил задачу добиться в 2023 году роста зарплат и снижения бедности
Общество
Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ
Мир
Сестра Ким Чен Ына заявила, что КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией
Мир
В Швейцарии заявили об отсутствии законных оснований распоряжаться активами РФ
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии у Байдена планов посетить Украину
Культура
На фестивале BUBBLE Comics Con в Москве пройдет презентация сериала «Король и Шут»
Авто
В Японии представили обновленную Mazda 2
Мир
Россия призвала МАГАТЭ изучить данные о размещении Киевом вооружений на АЭС
Мир
Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Мицотакиса
Общество
СК потребовал арестовать главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке
Авто
В ГД призвали проработать сервис для штрафов водителям по фото из смартфонов

Сестра Ким Чен Ына осудила США за накачивание Украины оружием

Сестра Ким Чен Ына: США, накачивая Украину оружием, стимулируют нестабильность в мире
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lance Cpl. Reine Whitaker
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США, которые накачивают Украину вооружениями, стимулируют эскалацию конфликта. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, ее заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«США, накачивая Украину большим количеством вооружений, «отличились» в стимулировании продолжения нестабильных мировых событий», — сказала Ким Ё Чжон.

Область подавления: ВФУ не хватает ресурсов для удержания ключевых позиций
Российская армия ломает украинскую линию обороны на донецком и запорожском направлениях, считают эксперты

Она подчеркнула, что США создают угрозу стратегической безопасности России.

«Мы всегда будем в одном окопе вместе с армией и народом России, которая встала на борьбу для защиты достоинства и чести государства, суверенитета и безопасности страны», — добавила сестра Ким Чен Ына.

Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов 18 января завил, что США делают всё для того, чтобы придать более ожесточенный характер конфликту на Украине.

В начале января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел необходимой дальнейшую милитаризацию Украины, так как, по его мнению, «оружие — путь к миру».

В конце декабря 2022 года в попытках ожесточить характер украинского конфликта также обвинил Вашингтон министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИДа заявил, что в Пентагоне открыто планируют заказы для оборонной промышленности США на годы вперед, а также повышают планку военных расходов на нужды Киева, требуя того же от других участников альянса.

США и другие страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023