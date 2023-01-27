В Швейцарии заявили об отсутствии законных оснований распоряжаться активами РФ

Швейцария уважает права человека и на данный момент не имеет законных оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране. Об этом на брифинге 27 января заявила государственный секретарь МИД Швейцарии Лилиан Лэ.

«Швейцария уважает права человека, и право на собственность является одним из них. На данный момент у нас нет никаких юридических оснований для перевода на Украину российских активов, замороженных в стране», — сообщила она журналистам.

Лэ добавила, что, в частности, ведутся обсуждения на уровне G7, чтобы найти юридическое решение этого вопроса.

Ранее в этот день агентство Bloomberg узнало, что Евросоюз (ЕС) имеет юридические основания временно использовать порядка €33,8 млрд из замороженных активов Банка России для передачи Украине.

При этом страны G7 и ЕС заявили, что не существует четких юридических оснований для ареста активов российских банков и перенаправления денег на Украину.

До этого, 19 января, стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

Еще в конце ноября прошлого года председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

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