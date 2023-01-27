Астронавты выйдут в открытый космос для проведения монтажных работ 2 февраля

Астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС 2 февраля. Специалисты NASA проведут монтажные работы на станции. 20 января на ферме МКС были собраны кронштейны, передает телеканал «Известия». В будущем планируется закрепить пару солнечных панелей iROSA. Установки позволят генерировать на 30% больше электроэнергии. На МКС находятся три американских астронавта — Фрэнк Рубио, Джош Кассада и Николь Манн.

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