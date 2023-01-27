Управделами президента сообщило об отсутствии пострадавших при ЧП с вертолетом во Внуково
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- Управделами президента сообщило об отсутствии пострадавших при ЧП с вертолетом во Внуково
Пострадавших в результате происшествия с вертолетом специального летного отряда (СЛО) «Россия» Ми-8 в аэропорту Внуково нет, сообщила ТАСС в пятницу, 27 января, пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.
«Вертолет получил незначительные повреждения», — отметила она.
Крылова подчеркнула, что инцидент произошел, когда вертолет только готовился к вылету. По ее словам, в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил.
Она подчеркнула, что из-за сильного ветра Ми-8 могло раскрутить, в результате чего повредился винт.
Ранее в этот день вертолет СЛО «Россия» зацепился хвостом о землю, что привело к жесткой посадке. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются, однако ошибка пилотирования рассматривается как основная причина происшествия.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.