Управделами президента сообщило об отсутствии пострадавших при ЧП с вертолетом во Внуково

Пострадавших в результате происшествия с вертолетом специального летного отряда (СЛО) «Россия» Ми-8 в аэропорту Внуково нет, сообщила ТАСС в пятницу, 27 января, пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

«Вертолет получил незначительные повреждения», — отметила она.

Крылова подчеркнула, что инцидент произошел, когда вертолет только готовился к вылету. По ее словам, в процессе взлета командир воздушного судна почувствовал неисправность и взлет прекратил.

Она подчеркнула, что из-за сильного ветра Ми-8 могло раскрутить, в результате чего повредился винт.

Ранее в этот день вертолет СЛО «Россия» зацепился хвостом о землю, что привело к жесткой посадке. Обстоятельства и детали произошедшего уточняются, однако ошибка пилотирования рассматривается как основная причина происшествия.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего.