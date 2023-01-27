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Bloomberg рассказал о страхе Запада перед повторением сценария Первой мировой войны

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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США и Евросоюз опасаются, что конфликт на Украине будет развиваться по сценарию Первой мировой войны. Об этом 27 января сообщило агентство Bloomberg.

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«Американские и европейские военные деятели опасаются, что противостояние может вскоре перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с застоем линии фронта», — утверждают источники издания.

Авторы статьи полагают, что этот сценарий может принести пользу России, у которой остается большое население и военная промышленность.

Bloomberg также сообщил, что действия российских войск лишили Вооруженные силы Украины (ВСУ) шанса на контрнаступление, истощив их в районе Артемовска (украинское название — Бахмут).

Ранее, 26 января, лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский ведет конфликт к ядерной войне своими просьбами поставить авиацию и дальнобойные ракеты.

До этого, 25 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США втягивают Европу в большую войну для обеспечения доллара и поддержания темпов роста американской экономики. Она напомнила, что США являются бенефициаром обеих мировых войн.

21 января Филиппо заявил, что США хотят мировой войны в Европе, для чего продолжают заниматься поставками Украине всё более тяжелого вооружения.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков в этот же день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ним числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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