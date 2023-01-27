Поголовье свиней в хозяйствах Татарстана сократилось до 2,7 тыс. из-за АЧС

В личных подсобных хозяйствах в Татарстане поголовье свиней сократили до 2,7 тыс. из-за африканской чумы свиней (АЧС). Об этом начальник главного управления ветеринарии республиканского кабмина Алмаз Хисамутдинов сообщил на совместной коллегии ведомства с управлением Россельхознадзора.

По его словам, на момент обнаружения инфекции в личных хозяйствах насчитывалось 19 тыс. свиней. Сокращение поголовья до 2,7 тыс. Хисамутдинов назвал вынужденной мерой.

«Кроме африканской чумы свиней по всем остальным особо опасным заболеваниям Татарстан прошел 2022 год благополучно», — отметил чиновник.

Как уточняет ИА «Татар-информ», в прошлом году на территории Татарстана было зафиксировано 11 очагов АЧС, пять из них среди диких кабанов и шесть среди домашних свиней. При этом основные усилия власти направили на то, чтобы не допустить проникновения инфекции в крупные свиноводческие хозяйства.

На сегодняшний день карантин по всем очагам отменен. Начальник ветуправления призвал собственников соблюдать все правила по содержанию свиней, в том числе обеспечить безвыгульное содержание и обработку кормов.