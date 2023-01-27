В Казани женщину забили молотком во дворе дома. «Известия» в пятницу, 27 января, публикуют кадры преступления.

По данным источника «Известий», убийство произошло 26 января на Краснококшанской улице. Женщину поджидали двое мужчин — один караулил ее у подъезда, второй ждал с другой стороны дома. Когда женщина проходила мимо, злоумышленники набросились на нее с молотком и стали наносить удары голове. Затем преступники скрылись.

Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии, однако врачам не удалось ее спасти.

В настоящий момент ведутся поиски подозреваемых и устанавливаются обстоятельства убийства.

11 января в Свердловсской области у автомобильного моста через реку Реж нашли тело 36-летней матери пятерых детей. Ее бывший супруг Александр Белюшин на допросе признался в совершении убийства. Он рассказал, что задушил женщину на фоне ревности и спрятал тело в ельнике, засыпав снегом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.