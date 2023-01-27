В Японии представили обновленную Mazda 2

Японская компания обновила компактный хетчбэк модели Mazda 2 третьего поколения, которая выпускается с 2014 года. Вместо разработки новой машины японцы провели рестайлинг существующей версии авто, сообщило 27 января издание «Авторевю».

Главным отличием рестайлинговой версии машины является глухая панель вместо решетки радиатора. Такое решение встречается у электромобилей, однако у новинки нет ни электрической версии, ни гибридной. Эксперты уточнили, что модель Mazda 2 Hybrid, которая выпускается для европейского рынка, является клоном Toyota.

Особняком в семействе стоит версия Sport: у нее сохранилась традиционная решетка радиатора, плюс есть черный декор на кузове.

Рестайлинг принес обновленной Mazda 2 широкий выбор вариантов декора и для каждой комплектации предусмотрены свои комбинации. Корпуса зеркал, колпаки колес, заглушка вместо решетки радиатора, спойлер и другие элементы могут быть окрашены в разные цвета. В итоге эксперты насчитали 198 цветовых комбинаций.

Что касается технической части, то здесь всё по-старому. В Японии Mazda 2 предлагается либо с бензиновым атмосферным полуторалитровым мотором мощностью 110 л.с. или 116 л.с., либо с турбодизелем объемом 1,5 л, отдача которого 105 л.с. Двигатели сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач или традиционным автоматом. Эксперты отметили, что полноприводной версии рестайлинговой машины положен только автомат.

Продажи обновленного хэтчбека Mazda 2 на японском рынке начнутся в марте 2023 года. Позже машины появятся и на других рынках. Стоимость автомобиля в Японии будет начинаться от $11,8 тыс. (примерно 822 тыс. рублей).

10 января стало известно, что европейское подразделение компании Mazda Motor объявило о скорой премьере новой версии кроссовера MX-30. Главным отличием новинки станет гибридная система машины, построенная на основе роторно-поршневого двигателя, который не будет связан с колесами, а станет подзаряжать тяговую батарею кроссовера.