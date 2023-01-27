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В Японии представили обновленную Mazda 2
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В Японии представили обновленную Mazda 2

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Фото: Mazda
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Японская компания обновила компактный хетчбэк модели Mazda 2 третьего поколения, которая выпускается с 2014 года. Вместо разработки новой машины японцы провели рестайлинг существующей версии авто, сообщило 27 января издание «Авторевю».

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Главным отличием рестайлинговой версии машины является глухая панель вместо решетки радиатора. Такое решение встречается у электромобилей, однако у новинки нет ни электрической версии, ни гибридной. Эксперты уточнили, что модель Mazda 2 Hybrid, которая выпускается для европейского рынка, является клоном Toyota.

Особняком в семействе стоит версия Sport: у нее сохранилась традиционная решетка радиатора, плюс есть черный декор на кузове.

Рестайлинг принес обновленной Mazda 2 широкий выбор вариантов декора и для каждой комплектации предусмотрены свои комбинации. Корпуса зеркал, колпаки колес, заглушка вместо решетки радиатора, спойлер и другие элементы могут быть окрашены в разные цвета. В итоге эксперты насчитали 198 цветовых комбинаций.

Что касается технической части, то здесь всё по-старому. В Японии Mazda 2 предлагается либо с бензиновым атмосферным полуторалитровым мотором мощностью 110 л.с. или 116 л.с., либо с турбодизелем объемом 1,5 л, отдача которого 105 л.с. Двигатели сочетаются с шестиступенчатой механической коробкой передач или традиционным автоматом. Эксперты отметили, что полноприводной версии рестайлинговой машины положен только автомат.

Продажи обновленного хэтчбека Mazda 2 на японском рынке начнутся в марте 2023 года. Позже машины появятся и на других рынках. Стоимость автомобиля в Японии будет начинаться от $11,8 тыс. (примерно 822 тыс. рублей).

10 января стало известно, что европейское подразделение компании Mazda Motor объявило о скорой премьере новой версии кроссовера MX-30. Главным отличием новинки станет гибридная система машины, построенная на основе роторно-поршневого двигателя, который не будет связан с колесами, а станет подзаряжать тяговую батарею кроссовера.

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