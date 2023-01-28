Названы альтернативы отдыху в Турции в весенне-летний период

Cервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал и назвал направления, которые могли бы стать альтернативой отдыху в Турции в весенне-летний период 2023 года. Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

Прежде всего аналитики обратили внимание на Иран. Для посещения страны россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный максимум за 72 часа до отправления, или сертификат о вакцинации на английском языке. Важно, что с момента введения последней дозы вакцины должно пройти 14 дней. Также необходимо получить электронную визу, заранее оформив ее на сайте иранского МИДа, так как по прибытии сделать это нельзя.

Билет на самолет на период с мая по август можно приобрести за 19,2 тыс. рублей. Сутки проживания в отеле категории «три звезды» обойдутся в 3,7 тыс. рублей.

«Проведите несколько дней в Тегеране. Динамичная столица Ирана считается самым либеральным и светским местом в стране, поэтому это отличное место для начала поездки и знакомства с правилами и традициями. Здесь посетите Гранд базар, национальную сокровищницу, мечеть Имама Хомейни, дворец Голестан и бывшую резиденцию шаха Ирана — комплекс Саад Абад. Загляните в Иранский национальный музей и Музей современного искусства», — отмечается в исследовании.

Кроме того, эксперты рекомендовали отвести день на изучение Пустыни Лут — самого жаркого места на планете, а также острова Киш. Однако стоит обратить внимание, что, хотя купальный сезон на острове круглый год, пляжи для мужчин и женщин раздельные. Причем женщины могут загорать и купаться только в закрытых купальниках.

Другой альтернативой Турции аналитики OneTwoTrip назвали Азербайджан. Российским туристам для прилета в страну понадобится сертификат о вакцинации от COVID-19 или справка о перенесенной болезни. Без визы на территории страны позволено находиться не более 90 дней. Билет на самолет на период с мая по август можно приобрести за 19 750 рублей. Сутки проживания в отеле категории «три звезды» — 1,7 тыс. рублей.

«Эта страна, в которой сочетаются гостеприимство, вкусная кухня, древности, современная футуристичность, невероятная природа и целебные места. Если вы прилетели изучать столицу, изучите Ичери Шехер, или Старый город Баку, он окружен стеной, за пределы которой город не разрастался до XIX века. Затем познакомьтесь с современными постройками и прогуляйтесь до Пламенных башен и Культурного центра Гейдара Алиева. Посетите Музей ковра и побродите по караван-сараям», — подчеркнули эксперты.

Для пляжного отдыха рекомендуется отправиться в поселки Бильгя или Мардакян, которые находятся в 30–40 км от города.

Третьим направлением отдыха стал Ливан. Все ковидные ограничения на въезд в страну сняты. Виза ставится бесплатно по прибытии для тех, кто планирует пробыть в стране менее 30 дней. Важно, что в загранпаспорте не должно быть штампов о посещении Израиля. Перелет из Москвы в одну сторону на пассажира с мая по август обойдется в 26,5 тыс. рублей. Ночь в отеле категории «три звезды» будет стоить около 3,25 тыс. рублей.

Летом можно искупаться в теплом Средиземном море, зимой — покататься на лыжах в горах, а в межсезонье исследовать древние города.

«Бейрут — столица со множеством мечетей, бутиков и ресторанов высокой кухни. Отправляйтесь в Тир — один из древнейших городов страны — за археологическими памятниками египетской, римской и византийской цивилизаций. Джебейль — непросто древний финикийский город, здесь настоящий музей: тысячелетние храмы, амфитеатры и некрополи», — добавили в OneTwoTrip.

Говоря о российских направлениях, прежде всего эксперты выделили Сочи. При этом они посоветовали посетить не только центральные пляжи, но и добраться до диких на границе с Абхазией, где кристально чистая вода и куда более скромное количество отдыхающих.

«Помимо пляжей можно посетить Олимпийский пляж, покататься там на лонгборде, велосипеде или самокате, а также просто пофотографироваться или покататься на аттракционах в тематическом парке. Любители экстрима могут пощекотать нервы в Skypark. Там можно погулять по подвесному пешеходному мосту, полетать на самых высоких качелях, прокатиться на зиплайне или прыгнуть с банджи-площадки в пропасть», — добавили специалисты.

Перелет в Сочи из Москвы стоит 7,8 тыс. рублей на человека, а номер в трехзвездочном отеле обойдется минимум в 2,9 тыс. рублей.

Другое морское направление России, которое активно набирает популярность — Дагестан. Воздух летом прогревается до 30 градусов, а вода в Каспийском море — до 28 градусов. В Махачкале можно погулять по улицам города посетить смотровую площадку на горе Тарки-Тау и одну из самых больших в Европе мечетей — Джума-мечеть. Визитной карточкой Дагестана стал Сулакский каньон, а рядом с ним находится смотровая площадка Чиркейского водохранилища — самого крупного водоема Северного Кавказа, расположенного на реке Сулак.

Одни из самых посещаемых локаций республики сосредоточены в Гунибском районе: краеведческий музей, природный парк Верхний Гуниб, Гунибская крепость, горный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН, а немного подальше еще заброшенный аул Гамсутль, напоминающий Мачу-Пикчу.

Перелет из Москвы до Махачкалы на май — конец августа стоит 7 тыс. рублей в одну сторону, а ночь в трехзвездочном отеле — 3,7 тыс. рублей в сутки.

Заключительным направлением в России стала Астрахань, куда из Москвы можно долететь за 7,5 тыс. рублей в одну сторону, а остановиться в отеле категории «три звезды» — за 3,4 тыс. рублей в сутки.

«В самом городе рекомендуем посетить Астраханский кремль, особенно белокаменный Успенский кафедральный собор, построенный в стиле московского барокко. Кроме этого, посмотрите на торговые подворья: персидское, армянское и индийское, а также загляните в Благовещенский женский монастырь, основанный в XVII веке. Также в городе находятся несколько мечетей, самые примечательные — Черная (построена в 1816 году) и Красная (1894 года)», — говорится в исследовании.

Астраханская область — один из самых жарких регионов России, летом температура здесь достигает 35 градусов. В области можно увидеть не только степи, но и настоящую пустыню. Например, найти «марсианские» пейзажи на бархане Большой брат (его высота колеблется от 11 до 20 м, а форма постоянно меняется).

Другая необычная локация — соленое озеро Баскунчак, которое называют «русским Мертвым морем» и «всероссийской солонкой». Недалеко от озера находится гора Большое Богдо — священное место для буддистов. Исследовать ее можно только по определенным туристическим тропам, зато удастся посмотреть на «поющие скалы» и в карстовые пещеры.

9 января Ассоциация туроператоров России представила самый дорогой тур в России в 2022 году — им стал круиз по Енисею за 3,5 млн рублей, а самая дорогая поездка за рубеж — в Турцию — обошлась отдыхающим в 25 млн рублей. В топ-10 вошли путешествия в Кисловодск, Анапу, Сочи, Москву, Петербург и Сибирь. Стоимость этих поездок варьировалась от 1,5 млн до 3,5 млн рублей.