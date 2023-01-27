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Россия призвала МАГАТЭ изучить данные о размещении Киевом вооружений на АЭС

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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Россия призывает секретариат Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) изучить данные, поступившие от российской разведки, о том, что Киев размещает запасы вооружений на атомных электростанциях (АЭС). Об этом 27 января заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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23 января в пресс-службе Службы внешней (СВР) разведки России сообщили о том, что Киев хранит западные боеприпасы и вооружение на территории украинских атомных электростанций.

«Считали бы необходимым, чтобы руководство секретариата МАГАТЭ внимательно отнеслось к этой информации, не опиралось на скоропалительные сообщения своих инспекторов о том, что никакой подобной деятельности на АЭС они не замечают», — обратилась в связи с этим к секретариату МАГАТЭ Захарова.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал представителей МАГАТЭ провести проверки украинских АЭС на предмет возможного изготовления на них оружия.

Рогов отметил, что агентство «потворствует режиму [президента Украины Владимира] Зеленского», поэтому закрывает глаза на его преступления.

Накануне Рогов опроверг информацию МАГАТЭ о взрывах рядом с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), назвав ее провокационной уловкой. Он признался, что у него складывается впечатление, будто МАГАТЭ выполняет «политическую волю киевского режима и их хозяев».

Соответствующее сообщение агентства поступило в тот же день. В нем говорилось о мощных взрывах, которые говорят о якобы ведущихся «военных действиях вблизи объекта».

24 января глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства при проверках не нашли на украинских АЭС военной техники. Днем ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик уклонился от ответа на вопрос о западном вооружении на территориях атомных электростанций на Украине, переадресовав его МАГАТЭ.

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Запорожской АЭС по-прежнему остается тревожной из-за продолжающихся обстрелов с украинской стороны.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Объект перешел под контроль РФ по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с Россией. В Москве подчеркивали, что уход российских военных грозит катастрофой, так как Киев может использовать станцию для провокаций.

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