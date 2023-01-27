СК потребовал арестовать главного IT-специалиста ФТС по делу о взятке

В Басманный суд Москвы поступило 27 января ходатайство о заключении под стражу начальника информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрия Васильева.

По данным «Известий», Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России просит арестовать его до 26 марта.

Васильев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ («Получение взятки»).

Главного IT-специалиста (ФТС) задержали накануне оперативники ФСБ на его рабочем месте. Его подозревают в получении взятки в размере 25 млн рублей.

27 января в здании ФТС следователи СК при поддержке оперативников ФСБ провели крупномасштабный обыск. Следственные действия связаны с уголовным делом Васильева.

Ранее сотрудники ФТС также становились фигурантами коррупционных скандалов.

Так, в декабре 2022 года Басманный суд Москвы арестовал начальника управления по противодействию коррупции ФТС Дмитрия Мурышова. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. До этого, в сентябре, был задержан начальник отдела по борьбе с экономическими таможенными правонарушениями центральной оперативной таможни ФТС Сергей Бычков.

В в мае того же года сотрудники ФСБ задержали за вымогательство начальника антикоррупционного отдела челябинской таможни Владимира Гефеля. Он требовал деньги у коммерсантов, обещая помочь с импортом крупных партий товаров, следующих из Казахстана в Россию.

В 2021 году стало известно о задержании бывшего главы петербургского отдела таможенного контроля Олега Гусева. По версии следствия, в 2018 году он требовал 20 млн рублей в качестве взятки от компании «Таллер». Суд приговорил Гусева к 8 годам колонии и штрафу в размере 40 млн рублей.

В августе 2021 года был арестован исполняющий обязанности главы антикоррупционного отдела таможни Северо-Западного таможенного управления ФТС РФ Максим Розсыпало. Он был задержан по подозрению в получении взятки в размере более 1 млн рублей.