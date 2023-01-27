Более 1 млн рублей готовы выделить на отлов собак в Пскове в 2023 году

В Пскове объявили о поиске подрядчика, который займется отловом собак в 2023 году. Об этом сообщает Псковское агентство информации со ссылкой на документацию на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, в обязанности исполнителя входит отлов животных, их транспортировка в приют, первичный осмотр и оказание при необходимости неотложной помощи, а также содержание животных на карантине в течение 14 дней, обработка против паразитов, вакцинация от бешенства, стерилизация, маркирование, содержание.

Максимальная стоимость контракта при этом оценивается в 1,161 млн рублей. Договор с победителем аукциона будет действовать до 31 декабря 2023 года.

Отмечается, что отлов будет производиться по заявкам местных жителей.

18 января зоопсихолог и кинолог сервиса «Гульдог» Лидия Лисичкина рассказала, что при встрече с агрессивной собакой нужно показать «собачий сигнал о примирении». Правильным решением будет замереть, отвести взгляд и дождаться, пока животное перестанет проявлять открытую агрессию. При этом после не стоит оборачиваться к нему спиной и убегать, так как это может спровоцировать нападение.