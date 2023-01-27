Финляндия не исключает пересмотра статуса Аландских островов

Россия внимательно следит за потенциальным изменением статуса Аландских островов, заявили в посольстве нашей страны в Хельсинки. Позиция Финляндии остается прежней: вступление в НАТО не повлечет размещения вооружения на архипелаге, передает телеканал «Известия». Хотя ранее члены финского парламента не исключали, что Хельсинки может разместить военную технику на островах. Эксперты полагают: скандинавская республика может пересмотреть статус архипелага.

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