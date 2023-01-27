Жителей Пензенской области предупредили о тумане в субботу

В субботу, 28 января, на территории Пензенской области местами ожидается туман. Об этом 27 января пишет Penza-press.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

В связи с этим в ведомстве предупредили о вероятности аварий на дорогах из-за ограниченной видимости. Водителей и пешеходов призвали быть внимательнее.

Также сообщается, что в этот день в регионе прогнозируется переменная облачность, без существенных осадков. В ночные часы температура достигнет –19 градусов. Днем — около –8 градусов. Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 9 м/с.

В предстоящие выходные в Москве ожидается пасмурная и снежная погода, рассказали «Известиям» ранее, 26 января, специалисты «Яндекс Погоды». Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в предстоящие выходные застанут жители Ростова-на-Дону, Воронежа, Москвы и Санкт-Петербурга.